Развлечение на карантин: склейте Тойоту из бумаги
Компания выложила в интернет шаблоны нескольких моделей. Отличная идея, чтобы скрасить часы в заточении!
Материалы по теме
Большинству людей во время самоизоляции нечем заняться — они переделали уже все дела. Поэтому компания Toyota опубликовала серию шаблонов, которые можно распечатать, вырезать и склеить, создав миниатюрные бумажные модели марки.
Реальные автомобили, ставшие прототипами бумажных шаблонов, — участники фестиваля скорости в Гудвуде 2015 года, когда бренд праздновал 50-летнее присутствие в Великобритании. Это Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT, Shelby Toyota 2000GT, Toyota Celica 1600GT, IMSA GTU Toyota Celica, Castrol Toyota Celica GT-Four и Esso Ultron Tiger Toyota Supra.
Рекомендуется распечатывать шаблоны на бумаге формата А3 вместо более распространенного А4, что делает процесс вырезания и склеивания «менее сложным». Но ничто не мешает выбрать меньший или больший масштаб. После распечатки для создания моделей вам потребуются только ножницы и немного клея для бумаги. Предполагаемое время создания моделей составляет один час.
Также Toyota предложила делиться фотографиями получившихся моделей на официальных страничках компании в социальных сетях.
Скачивайте и создавайте:
Фото: carscoops.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter