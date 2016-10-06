Что посмотреть на карантине: лучшие фильмы про автомобили

В результате эпидемии коронавируса онлайн-кинотеатры по совету президента открыли бесплатный доступ к фильмам, чем стоит обязательно воспользоваться.

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Президент России Владимир Путин предложил открыть бесплатный доступ к фильмам, чтобы находящимся на карантине людям было чем заняться в свободное от бытовых дел время. Предложение поддержали ряд крупных онлайн-кинотеатров, в фильмотеках которых есть множество отличных фильмов в высоком качестве. Поэтому мы составили свою подборку интересных фильмов, расположив их в произвольном порядке, в которых особое внимание уделяется автомобилям.

«Безумный Макс», 1979–2015

Первый фильм про апокалипсис, в котором автомобили являются средством спасения, а бензин имеет такую стоимость, что за него приходится драться, появился в 1979 году. Затем, спустя всего пару лет, в 1981 году, вышел более популярный и динамичный «Безумный Макс 2: Воин дороги», автомобиль из которого, кстати, в этом году будет продан на аукционе. Третья часть фильма «Безумный Макс 3: Под куполом грома» 1985 года мало кого впечатлила, несмотря на то, что в нем снималась несравненная Тина Тернер. В результате австралийский режиссер Джордж Миллер забросил идею до следующего века. Но пауза того стоила: «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедший в 2015 году, превзошел все ожидания. Одним из главных достоинств картины стало то, что все автомобили в нем — реальные.

«Ford против Ferrari», 2019

Картина Джеймса Мэнголда в жанре биографической драмы, вышедшая в 2019 году, несмотря на небольшое число потенциальных зрителей, любящих автоспорт, наделала много шума. Помимо достоверности и прекрасной игры знаменитых актеров, следует отметить отличный баланс между экшеном и драматическими событиями из жизни героев, благодаря чему смотреть картину приятно и не утомительно. Возвращаясь к шуму, дадим совет: смотреть фильм, по понятным причинам, стоит с хорошим звуком (как вариант — в наушниках).

«Мишель Вальян: Жажда скорости», 2003

Эта картина отличается мягкостью и отлично передает дух соперничества. Не соревнований, а именно соперничества, один из участников которого не брезгует играть против правил. Такое развитие событий знакомо многим из нас. Тем интереснее фильм, герои которого не опускаются до уровня «победить любой ценой».

«Need for Speed: Жажда скорости», 2014

Продолжить тему соревнований можно фильмом «Need for Speed: Жажда скорости», в котором представлен мир подпольных гонок, а также беспроигрышный сюжет «темной лошадки»: это главный герой, решивший после выхода из тюрьмы отомстить бывшему партнеру по команде за то, что тот его подставил.

«Гонка», 2013

Для любителей Формулы-1 был снят фильм «Гонка», рассказывающий о противостоянии двух пилотов. Плюс фильма в том, что он повествует не о современной рафинированной Формуле-1, единственным удовольствием в которой остались разгоны и торможения (да и те быстро надоедают), а о той настоящей, опасной и дикой Формуле-1, какой она была в 1970-е годы.

«Форсаж», 2001 — н.в.

Серия фильмов «Форсаж», ставшая классикой жанра, видоизменялась с выходом каждой картины. Мы не призываем пересмотреть их все, тем более, что чем современнее фильм, тем меньше в нем автомобиля и тем больше добротного боевика. Но пересмотреть первую часть (две-три), где отлично передан дух уличных гонок, стоит. Его создатели настолько красочно обрисовали этот мир, что франшиза процветает до сих пор, несмотря на излишнюю фантастичность сюжетов, событий и сцен, к чему, впрочем, не стоит придираться.

«Овердрайв», 2017

Если вы уже много раз смотрели «Угнать за 60 секунд» (2000 год) и пересматривать его в очередной раз уже не хочется, то советуем посмотреть новую интерпретацию сюжета. Картина рассказывает про братьев-угонщиков, которые тоже попали в кабалу к преступному боссу, но угнать им нужно не целый автопарк, а один-единственный особенный автомобиль.

«Гран Торино», 2008

Клинт Иствуд в плохих фильмах не снимается, да и сам он хорош до сих пор (взять хотя бы фильм «Наркокурьер» 2018 года). «Гран Торино» рассказывает об автомеханике, вышедшем на пенсию, и о том, что может случиться, если кто-то попытается угнать его Гран Торино. И да — у главного героя есть пристрелянная винтовка.

«Малыш на драйве», 2017

Фильм отличается выверенными трюками. Некоторые из них автопроизводители пытались повторить в рекламе своих машин, но блекло. Помимо погонь и трюков в фильме есть динамично развивающийся сюжет и, конечно же, любовь.

Это, естественно, далеко не все фильмы, в которых важную роль играют автомобили и которые стоит посмотреть или пересмотреть. Мы будем признательны, если вы дадите собственные рекомендации в комментариях ниже.

Подборку классических фильмов про автомобили вы можете найти здесь.

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