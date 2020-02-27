Автомобиль Безумного Макса выставят на продажу

Знаменитая модель Ford Falcon 1974 года, более известная как «Перехватчик», снявшаяся в «Безумном Максе» и «Безумном Максе 2», будет продана через Музей Орландо во Флориде.

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Автомобиль занимает особое место в поп-культуре как самый известный из когда-либо снимавшихся в фильмах. Особенно он дорог австралийцам — именно в этой стране снимались первые части «Безумного Макса».

Сегодня Ford Falcon 1974 года принадлежит застройщику Майклу Дезеру, который не так давно отказался от предложения о продаже автомобиля за 2 миллиона долларов. Говорят, купить машину хотел один крупный музей Австралии. Кроме того, крупный австралийский автомобильный журнал собирается склонить правительство страны к тому, чтобы выкупить машину и вернуть ее в постоянную местную экспозицию.

Построенный на базе купе Ford Falcon GT, автомобиль был существенно доработан для своей главной роли в фильме «Безумный Макс» и оснащен множеством сделанных на заказ деталей, включая огромный турбонагнетатель.

Когда съемки фильма «Безумный Макс» были завершены, компания Kennedy-Miller Productions подарила «Перехватчика» механику Мюррею Смиту — вместо причитающегося гонорара. Смит снял с автомобиля нагнетатель и поставил машину на учет, чтобы ездить по дорогам общего пользования. В 1983 году Kennedy-Miller Productions выкупила автомобиль у механика для съемок в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги».

После съемок во втором фильме Ford Falcon был продан в 1985 году предпринимателю Бобу Фурсенко. Позже купе появилось в Национальном автомобильном музее в Южной Австралии, а затем, в 1992 году, было продано владельцу Музея автомобилей звезд из Великобритании. Что касается МайклаДезера, то он стал владельцем легендарной машины в 2011 году, когда выкупил все имущество Музея звезд, после чего перевез его в Майами, включая «Перехватчика».

Теперь автомобилю Безумного Макса пришло время вновь сменить владельца, а его стоимость, благодаря огромной популярности последней части фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», несмотря на то, что «Перехватчик» в нем не снимался, может оказаться заоблачной.

Автомобиль Безумного Макса выставят на продажу Знаменитая модель Ford Falcon 1974 года, более известная как «Перехватчик», снявшаяся в «Безумном Максе» и «Безумном Максе 2», будет продана через Музей Орландо во Флориде. Автомобиль Безумного Макса выставят на продажу

Если купе постапокалипсиса вам не по вкусу, то можно купить лимузин Баскова.

Фото: Музей Орландо во Флориде