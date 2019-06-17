Эффектный дрифт: Genesis G70 повторяет «Малыша на драйве»

Идея рекламной кампании состоит в воссоздании эффектных трюков из самых зрелищных фильмов. Это уже второй ролик серии видео.

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Genesis продолжает воссоздавать классические сцены из культовых фильмов, рассказывая зрителям, как это было сделано, с помощью дополнительных видео. Главным героем стал спортседан G70.

В рекламной кампании Genesis G70 участвует Donut Media, а также ветераны киноиндустрии и профессиональные гонщики, такие как Таннер Фуст, который снялся в первом эпизоде сериала Genesis.

«Genesis G70 воплощает дух азартного вождения, поэтому было вполне логично испытать его серией эффектных трюков», — говорит директор по маркетингу Genesis Motor America Кейт Фабиан.

Во второй части трилогии воспроизводится сцена из фильма «Малыш на драйве» (Baby Driver), в которой автомобиль пролетает в дрифте всего в паре сантиметров от сдающего назад пикапа.

Таннер Фауст прекрасно выполнил трюк, но Genesis фактически обобщил в этом ролике все дрифты главного героя фильма, а не воспроизвел какой-то один из них. В фильме автомобиль, скользя боком, делает разворот на 180 градусов, да и сам оригинальный трюк выглядит немного иначе, чем в видеоролике Genesis.

В первом эпизоде рекламной кампании был показан более эффектный трюк из «Форсажа». Третью, заключительную серию с очередным трюком в исполнении G70 мы увидим в середине этой недели, 19 июня.

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Недавно интересный трюк продемонстрировал Арнольд Шварценеггер, превратив дорогой лимузин в жестяной блин.

Фото, видео: Genesis