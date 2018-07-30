Арнольд Шварценеггер проехался по лимузину на танке

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер в компании известного автоколлекционера и телеведущего Джея Лено совершил публичный акт вандализма: раздавил легковушку танком. Разумеется, все на потеху публике!

Аналоговые трюки в голливудских фильмах нынче редкость — зрелища создаются теперь на компьютерах. Актеры-ветераны, Арнольд Шварценеггер и Джей Лено, решили вспомнить старые добрые времена и покрошить настоящее железо. Для развлечения мужчины взяли личный танк Арни, 50-тонный M47 Patton с 810-сильным битурбомотором Chrysler V12, и проехались на нем по черному лимузину Lincoln Town Car.

Ролик опубликован на канале CNBC Make It, но танк Шварценеггера наверняка скоро станет героем одного из выпусков программы Jay Leno's Garage, которая также выходит на Ютубе. В ней Джей Лено тестирует редкие и экзотические автомобили и мотоциклы, причем 68-летний актер всегда сам садится за руль. Сейчас канал Джея Лено имеет чуть более 2 млн подписчиков — не так уж много с учетом высокого качества шоу. Дело в том, что выпуски, как правило, очень длинные, изобилуют техническими деталями и историей — в общем, рассчитаны на людей увлеченных и погруженных в тему. Поездка на танке с Арни наверняка привлечет более широкую аудиторию.

В ближайшие выходные на аукционе Icons Legends of Hollywood в Лос-Анджелесе будет продан мотоцикл Harley-Davidson FLSTF Fat Boy из фильма «Терминатор 2: Судный день» — в нем Арнольд Шварценеггер сыграл одну из своих лучших ролей.

В январе этого года Арни продал свой суперкар Bugatti Veyron Grand Sport Roadster, накатав на нем всего тысячу миль.

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Фото, видео: YouTube