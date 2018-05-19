Harley-Davidson Терминатора и Mini Мистера Бина пустят с молотка

Круизер Harley-Davidson FLSTF Fat Boy из фильма «Терминатор 2: Судный день» — самый дорогой из заявленных лотов: его оценочная стоимость составляет от 200 тысяч до 300 тысяч долларов, хотя некоторые эксперты полагают, что в ходе торгов цена легко может улететь за полмиллиона. Еще бы! Ведь сцена погони Арнольда Шварценеггера на этом мотоцикле за грузовиком с жидким Терминатором считается одной из самых знаменитых в истории мирового кинематографа, снятых без применения спецэффектов.
Другой интересный лот — желтый хэтчбек Mini Мистера Бина: за него планируется выручить от 60 тысяч до 80 тысяч долларов. Почему так мало? Вероятно, потому, что во время съемок сериала и фильмов про Мистера Бина использовалось несколько таких машин, некоторые даже были уничтожены, как того требовал сценарий.
Также на аукционе можно будет примерно за 200 тысяч долларов урвать макет космического челнока из культового ужастика «Чужие», Porsche 356 Speedster из серила «Беверли-Хиллз, 90210» (оценочная стоимость — 80 тысяч долларов), автобус из боевика «Скорость» (оценочная стоимость — 30 тысяч долларов) и другие транспортные средства из менее известных в России кинокартин.
- Актер Роуэн Аткинсон, исполнитель роли Мистера Бина, является страстным автоколлекционером, регулярно обновляет гараж и продает надоевшие машины. В феврале он продал на аукционе спортседаны Mercedes-Benz 500 E и Lancia Thema 8.32, а летом прошлого года избавился от внедорожника Land Rover Defender.
- Арнольд Шварценеггер в январе этого года продал свой суперкар Bugatti Veyron Grand Sport Roadster, накатав на нем всего тысячу миль.
- Весной прошлого года российский фотограф Михаил Крамер снял ремейк боевика «Терминатор 2» на движке игры GTA V и выложил фильм на своем Ютуб-канале. К настоящему моменту он уже набрал 4 млн просмотров.
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Фото: imdb
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