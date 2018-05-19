Harley-Davidson Терминатора и Mini Мистера Бина пустят с молотка

С 5 по 8 августа в Лос-Анджелесе пройдет аукцион Icons Legends of Hollywood, на котором будет выставлен реквизит, использовавшийся для съемок легендарных фильмов, в том числе несколько транспортных средств.

Круизер Harley-Davidson FLSTF Fat Boy из фильма «Терминатор 2: Судный день» — самый дорогой из заявленных лотов: его оценочная стоимость составляет от 200 тысяч до 300 тысяч долларов, хотя некоторые эксперты полагают, что в ходе торгов цена легко может улететь за полмиллиона. Еще бы! Ведь сцена погони Арнольда Шварценеггера на этом мотоцикле за грузовиком с жидким Терминатором считается одной из самых знаменитых в истории мирового кинематографа, снятых без применения спецэффектов.

Другой интересный лот — желтый хэтчбек Mini Мистера Бина: за него планируется выручить от 60 тысяч до 80 тысяч долларов. Почему так мало? Вероятно, потому, что во время съемок сериала и фильмов про Мистера Бина использовалось несколько таких машин, некоторые даже были уничтожены, как того требовал сценарий.

Также на аукционе можно будет примерно за 200 тысяч долларов урвать макет космического челнока из культового ужастика «Чужие», Porsche 356 Speedster из серила «Беверли-Хиллз, 90210» (оценочная стоимость — 80 тысяч долларов), автобус из боевика «Скорость» (оценочная стоимость — 30 тысяч долларов) и другие транспортные средства из менее известных в России кинокартин.

Фото: imdb