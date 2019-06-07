Genesis G70 эффектно повторил трюк из «Форсажа»

Видео, в котором седан делает полицейский разворот, пролетая под полуприцепом, должен подчеркнуть спортивный нрав модели.

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G70 позиционируется компанией Genesis как спорт-седан, и чтобы подчеркнуть это, было решено выпустить серию видео из трех частей, в которых демонстрируется возможности модели в экстремальных условиях.

В первом клипе воссоздается трюк из фильма «Форсаж». G70 едет задним ходом, а затем скользит в полицейском развороте под днищем полуприцепа. Сложность трюка заключается в том, что 4,7-метровый седан должен на скорости вписаться в 6,7-метровый проем между колесами двигающегося тягача и полуприцепа.

Чтобы выполнить трюк, гонщик Таннер Фауст разгоняет спорт-седан задним ходом до скорости 56 км/ч, а затем, включив нейтраль, поворачивает руль, когда автомобиль находится примерно в 7,5 метрах от прицепа. После разворота на 45 градусов каскадер жмет на тормоз, чтобы заблокировать передние колеса и позволить G70 уйти в занос. Как только машина выравнивается по ходу движения, водитель переключает рычаг КПП в положение «Drive» и начинает набирать скорость.

Следующие эпизоды выйдут 12 и 19 июня. Во втором ролике Таннер Фауст воссоздает сцену из фильма «Малыш на драйве», где автомобиль разворачивается на 180 градусов в нескольких сантиметрах от грузовика, преградившего дорогу. В третьем видеоролике Фауст повторит трюк из фильма «Драйв» и будет маневрировать в ограниченном пространстве на высокой скорости.

В России Genesis G70 представлен в пяти комплектациях и оснащается 2-литровыми турбированными двигателями мощностью 197 и 247 л.с. Стоимость спорт-седана составляет от 2 189 000 до 2 979 000 рублей.

Когда люди пытаются повторить трюки из фильмов, происходят весьма нелепые аварии, полюбоваться которыми вы можете здесь.

Реклама Mercedes-Benz Gelandewagen, в которой производитель тоже решил показать возможности автомобиля, более сдержана, но не менее красива.

Фото, видео: Genesis