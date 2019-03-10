Новый G-класс может проехать там, куда не сунется ни один другой Mercedes-Benz, если это, конечно, не Unimog. На днях внедорожник промчался с ветерком по плотине в Аргентине.

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Чтобы доказать превосходство своих автомобилей, Mercedes-Benz решил покорить возведенную четыре года назад в Аргентине плотину Пунта Негра, расположенную на реке Сан-Хуан, в 24 километрах к западу от одноименного города. Высота плотины составляет 101 метр и растянулась она на 700 метров.

Рискованный трюк совершил Mercedes-Benz G 350d, который без проблем проехал по бетонному склону. На вопрос «зачем?» в компании ответили просто: «Потому что он может это сделать, может достичь мест, недоступных другим, даже в их самых смелых мечтах». Интересно, это они о ком сейчас?

Если вы не боитесь поцарапать краску Gelandewagen второго поколения, стоимость которого составляет от 9,5 млн рублей, то будьте уверены: он может выдержать всё. В его арсенале и большие углы въезда-съезда, и 25-сантиметровый клиренс, и отличная управляемость даже на склоне, чей угол может достигать 70%, а еще ему не страшны водные преграды глубиной до 70 см.

Совсем неплохо для машины, которая при этом прекрасно себя чувствует и на улицах городов, а также на трассах, не правда ли?

Фото, видео: Mercedes-Benz