Нарочно не придумаешь: 19 самых нелепых ДТП

Материалы по темеВы попали в ДТП: 10 самых важных шагов
Дорожно-транспортные происшествия, к счастью, не всегда заканчиваются трагически. Многие из них обходятся без жертв и разрушений, хотя картинки с места ДТП выглядят жутковато.
А случаются и вовсе вызывающие улыбку — настоящие трюки, повторить которые не смогут каскадеры.
Фотографии с мест самых нелепых аварий мы собрали в нашей галерее.
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