Нарочно не придумаешь: 19 самых нелепых ДТП

Некоторые автомобильные аварии изумляют своей непредсказуемостью и последствиями. А какие-то способны вызвать улыбку: такого не повторит ни один каскадер!

Материалы по теме
Вы попали в ДТП: 10 самых важных шагов

Дорожно-транспортные происшествия, к счастью, не всегда заканчиваются трагически. Многие из них обходятся без жертв и разрушений, хотя картинки с места ДТП выглядят жутковато.

А случаются и вовсе вызывающие улыбку — настоящие трюки, повторить которые не смогут каскадеры.

Фотографии с мест самых нелепых аварий мы собрали в нашей галерее.

Нарочно не придумаешь: 19 самых нелепых ДТП

  • Видео и разбор 9 аварий, которых просто не должно было случиться, смотрите тут.
  • 10 курьезных ДТП с участием знаменитостей — по этой ссылке.
  • Как проще всего уничтожить АЗС? Смотрите нашу видеоподборку и удивляйтесь незамысловатости «проверенных» способов.
  • Топ-6 видеороликов о сбежавших автомобилях можно посмотреть тут.

Фото: из архива автора
Нарочно не придумаешь: 19 самых нелепых ДТП
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые