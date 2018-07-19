Популярный французский сервис поиска попутчиков направил в российское правительство предложение разработать единые правила райдшеринга/карпулинга, которые позволили бы четко отделить водителей, желающих сэкономить, от водителей, желающих заработать.
Регистрацию автомобилей передадут дилерам, записывать транспорт на детей младше 16 лет запретят, выдачу госномеров повсеместно сделают электронной. Все эти новации содержатся в новом законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств» — он в ближайшее время будет принят Госдумой. А во сколько эти антикоррупционные меры обойдутся автовладельцам?
Полис каско покрывает причиненный машине ущерб при наступлении довольно внушительного перечня страховых случаев. Главное отличие каско от ОСАГО заключается в том, что первое страхует вашу машину, а второе — вашу ответственность перед третьими лицами. Логично, что обезопасить свое авто стремятся многие водители, поэтому нелишним будет знать, какие документы понадобятся при покупке полиса в первый раз.
В глупые ситуации на дороге попадают не только политики, спортсмены, актеры и музыканты. В нашей галерее вы найдете рассказ об аварии, в которую угодил один из самых талантливых автогонщиков в истории. И не переживайте! Все участники ДТП живы и здоровы.
Focus 3 должен был развить или хотя бы поддержать успех своего предшественника. Однако этого не случилось — он растерял весь кредит доверия. В машине разочаровались даже представители таксопарков, любившие Фокусы второго поколения, и сервисмены.
На российском рынке только что появился новый компактный кроссовер Toyota C-HR. «За рулем» уже протестировал эту машину. Каковы ее перспективы, смотрите в нашем видеообзоре.
10 нелепых ДТП с участием знаменитостей
В глупые ситуации на дороге попадают не только политики, спортсмены, актеры и музыканты. В нашей галерее вы найдете рассказ об аварии, в которую угодил один из самых талантливых автогонщиков в истории. И не переживайте! Все участники ДТП живы и здоровы.
Жерар Депардье, Гоша Куценко, Линдси Лохан — в аварии на дорогих спорткарах попадали не только они, но и, к примеру, самый быстрый человек планеты Усейн Болт и звезда телешоу Top Gear. Смотрите галерею и не берите пример с них!
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