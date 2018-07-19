10 нелепых ДТП с участием знаменитостей

В глупые ситуации на дороге попадают не только политики, спортсмены, актеры и музыканты. В нашей галерее вы найдете рассказ об аварии, в которую угодил один из самых талантливых автогонщиков в истории. И не переживайте! Все участники ДТП живы и здоровы.

Жерар Депардье, Гоша Куценко, Линдси Лохан — в аварии на дорогих спорткарах попадали не только они, но и, к примеру, самый быстрый человек планеты Усейн Болт и звезда телешоу Top Gear. Смотрите галерею и не берите пример с них!

10 нелепых ДТП с участием знаменитостей
  • Видеоподборка аварий самых дорогих автомобилей — тут.
  • Самые курьезные ДТП, попавшие на видео, вы найдете по этой ссылке.
Фото: из архива автора
10 нелепых ДТП с участием знаменитостей
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

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