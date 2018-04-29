На волоске от смерти: самые курьезные ДТП (ВИДЕО)

Каждый день на дорогах происходит масса ДТП — от страшных до забавных. В нашей подборке собраны исключительно курьезные случаи, в которых не было жертв, а пострадавшие отделались легкими травмами или только испугом. Нелепые аварии, как правило, происходят на ровном месте, поэтому всегда будьте внимательными за рулем, чтобы потом не кусать себе локти.

Столкновение с экипажем ДПС — всегда нечто из ряда вон. В этом видео водитель решил перехитрить всех, объехав небольшой затор по правой полосе, предназначенной только для поворота направо. Наказание пришло незамедлительно. Справедливости ради, кроме работающей «люстры» экипажу ДПС стоило включить и звуковое сопровождение.

Классика жанра — лихо стартануть со светофора на заднеприводном автомобиле и приехать в столб. Как видите, такое с легкостью организуется даже летом и на сухом асфальте. Как назло, избыточная поворачиваемость и столбы всегда обитают где-то рядом.

Смешно и одновременно обидно за пожилого водителя. Проворачивать подобные трюки на оживленной дороге всегда было опасной затеей. Увернувшись от двух дорогих машин, он, увы, все же приехал в недешевый припаркованный автомобиль.

Еще одна избитая ошибка, когда водитель самосвала забывает опустить кузов. Грузовики с таким «антикрылом» иногда сшибают даже опоры мостов, а в этом случае не удалось выкорчевать, казалось бы, не самую прочную конструкцию. Что и говорить, самосвал завис красиво.

Судя по всему, водитель оставил автомобиль на ручнике, а селектор автомата в положении «драйв». Возможно, таким образом он со своим спутником хотел послушать посторонние звуки из-под капота под нагрузкой. Всем очень повезло, что сорвавшийся автомобиль не сбил колонку и не спровоцировал пожар на АЗС!

Ситуация из серии «нарочно не придумаешь». Почему рогатым приспичило предаться любовным утехам именно при переходе через дорогу?! Наезды на крупных животных очень часто приводят к очень страшным последствиям. В этом случае все участники легко отделались.

Наверное, мысль скрыться с места происшествия приходит самой первой во многие головы. Просто не все поддаются искушению. Герой этого ролика решился на отступление и поначалу действовал спокойно и хладнокровно, на затем что-то пошло не так. Паника сделала свое дело и довела ситуацию до абсолютного абсурда.

Качество видео оставляет желать лучшего, но это один из красноречивых примеров, какая вакханалия иногда творится на парковках. Любители покрутить пятаки часто слишком близко знакомятся друг с другом, а тут вообще сделали страйк!

Чтобы пассажир вот так выпал из автомобиля, нужно действительно лихо заложить маневр. Слава Богу, катапультированный человек не попал никому под колеса, а отделался лишь легкими ушибами. В итоге получилось очень забавно.

Еще одна избитая модель поведения, которая откровенно бесит многих водителей и является причиной заторов — притормаживать, чтобы поглазеть на ДТП. Наказание зеваке пришло мгновенно, звуковое сопровождение значительно повышает градус комичности ситуации.

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Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео: YouTube