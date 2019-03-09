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Нет, это не подделка! ГАЗ давно использует этот трюк на презентациях своих грузовиков. Только не пытайтесь повторить его на дорогах общего пользования, поскольку нужны годы тренировок. Ездить так можно и без блокировки дифференциала (она, кстати, предлагается как опция для ГАЗели) — по инерции.
Разогнавшись, грузовик выставляют на два колесá, и так он может катиться довольно долго. Не факт, правда, что в данном случае блокировка отсутствует — для шоу не грех и доработать серийный автомобиль. Возможно, понадобятся еще шины с усиленной боковиной. Но авторы трюка об этом умалчивают.
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Фото: Группа ГАЗ
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