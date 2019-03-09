ГАЗель на двух колесах — это не фотошоп!

Эта фотография вызвала большой интерес у форумчан: фотошоп или нет? Точки над i расставляет эксперт ЗР.

ГАЗ ГАЗель Next
ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ > ГАЗель Next

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В материале «ГАЗель на тестах иностранных журналистов» использовано фото, где грузовичок едет на левых колесах, задрав правый борт вверх. Это фотошоп или нет? И можно ли так ездить, не заблокировав дифференциал?



Нет, это не подделка! ГАЗ давно использует этот трюк на презентациях своих грузовиков. Только не пытайтесь повторить его на дорогах общего пользования, поскольку нужны годы тренировок. Ездить так можно и без блокировки дифференциала (она, кстати, предлагается как опция для ГАЗели) — по инерции.


Разогнавшись, грузовик выставляют на два колесá, и так он может катиться довольно долго. Не факт, правда, что в данном случае блокировка отсутствует — для шоу не грех и доработать серийный автомобиль. Возможно, понадобятся еще шины с усиленной боковиной. Но авторы трюка об этом умалчивают.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Группа ГАЗ
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (7)

ГАЗ 2013 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Если сравнивать со старыми моделями — работа проделана просто титаническая, автомобиль правда получился очень качественный, надежный и с кучей примочек, которые раньше на отечественном авто только сами владельцы колхозили.

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