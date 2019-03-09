Выбираем Renault Logan c пробегом — все его недостатки К концу 2013 года по России бегало полмиллиона Логанов! Это одно из самых массовых предложений на вторичке. И у каждой машины, будь то 10-летний ветеран или свеженькая трехлетка, есть свои плюсы и свои минусы. Новый Porsche 911: тест-драйв в «мокром» режиме «Девятьсот одиннадцатый» снова поддержал традицию — он лучше предшественника буквально во всем. Обновленная Mazda 6 — все ее небольшие изменения Все уже привыкли, что «жизненный цикл» ключевых моделей Mazda короткий. И тут в матрице случился сбой: спустя очередные пять лет вместо нового поколения производитель сделал рестайлинг. В России обновленную Mazda 6 еще не презентовали, а продавать начали. ЗР нашел эту машину, чтобы познакомиться с ней поближе.