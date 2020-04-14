Сегодня, в 11:33 Деревенские школьники «ловят» интернет на дороге — в машинах родителей Не везде в регионах скорость интернета достаточная, чтобы можно было обучаться дистанционно, как предписано в период самоизоляции.
Жители деревни Кульметово Кигинского района (Башкирия) жалуются, что школьники и студенты, а их около 40 человек, из-за низкой скорости интернета не могут обучаться дистанционно и просят у властей обратить внимание на проблему.
Мы видим, что вдоль трассы выстроились машины, в которых сидят дети, а также юноши и девушки с ноутбуками. Автомобили родители паркуют на дороге у границы с Челябинской областью — только там устройства нормально ловят интернет. Таким образом, местом обучения ребят стала Межевская дорога, а в самой деревне скорость интернета составляет порядка 100 килобит в секунду, это очень мало.
«Приходится вот так мучиться. В машинах по четыре студента делают уроки, кто-то в телефоне, кто-то в ноутбуке», — говорит голос за кадром.
Агентство
«Башинформ» обратилось за комментариями в Минобрнауки и Минцифразвития Башкирии, и там ответили, что о проблеме знают, оптической линии связи в деревне Кульметово пока нет, она была в планах, но быстро построить ее не получится. Так что решить проблему раньше июля не удастся.
Деревня обеспечена мобильным интернетом в стандарте 2G, чего хватает для обмена информацией между учениками и педагогами на дистанционке, но для онлайн-уроков этого недостаточно.
Фото и видео: ВКонтакте
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