Очень милое видео: так отмечают детский день рождения в карантине

Если соблюдать нормы «социального дистанцирования», то и вирус не помеха для веселья.

Мальчугану исполнилось 6 лет, и родители заранее готовили для него большую и веселую вечеринку, вот только коронавирус смешал все планы. Малыш сперва приуныл, услышав, что все откладывается, но потом родители нашли выход. Они через Facebook разослали приглашение папам и мамам его друзей с просьбой по возможности присоединиться к импровизированному параду в честь именинника. И о чудо — все с радостью откликнулись! Тут, видимо, сыграло роль то, что все они владельцы частных домов и могут сесть в автомобиль и выехать на улицу, не нарушая норм карантина. Дело происходило в Питсбурге (США, штат Пенсильвания).

Родители мальчика просили в этот раз не дарить никаких подарков (по известным причинам), но некоторые гости все равно не удержались. Ну а уж яркие открытки, шарики или веселые клоуны были буквально в каждой машине.

Малыш был страшно обрадован, он не ожидал такого бурного поздравления и сказал, что это был лучший день рождения в его жизни!

Праздник удался, причем не меньше детишек были счастливы взрослые, ведь это та радость, которой нам сейчас так не хватает...

США по распространению коронавируса вышли на первое место в мире — на 31.03.20 в стране насчитывалось 164 610 заболевших, из них 3170 человек не смогли справиться с болезнью.