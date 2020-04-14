Дизайн трейлера выполнен в духе общей концепции, хотя он и не такой угловатый, как у электрического пикапа.

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Правда, пока это лишь рендеры прицепа-автодома для пикапа Tesla Cybertruck, которые нарисовали фанаты марки. Но получилось здорово! И наталкивает на мысль, что любителям «экологичных» путешествий такие мини-квартиры наверняка понравятся. Ну если еще и работать там все будет бесперебойно.

Дизайн трейлера выполнен в духе общей концепции, хотя он и не такой угловатый, как у самого электрического пикапа.

Внешность автодома может показаться простой, но внутри все устроено исключительно комфортно и функционально. И главное — здесь достаточно места для жизни. Дом на колесах Cybertruck располагает большой спальной зоной, полностью оборудованной кухней, стильным диванчиком, который прекрасно встроен в зону приема пищи, и даже полноценным санузлом с душем и туалетом. На крыше установлены солнечные батареи и, предположительно, есть сложная система хранения энергии.

Конечно, это всего лишь рендеры. Тем не менее кажется, что спрос на такие автодома, которые соответствовали бы стилю Cybertruck, был бы неплохой.

Tesla в Северной Америке строит завод по выпуску Cybertruck и Model Y.

Пикапа Tesla Cybertruck еще нет, а автодом уже придумали Дизайн трейлера выполнен в духе общей концепции, хотя он и не такой угловатый, как у электрического пикапа. Пикапа Tesla Cybertruck еще нет, а автодом уже придумали

Фото: Twitter