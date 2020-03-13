Tesla строит завод по выпуску Cybertruck и Model Y

Эксперт: цены на машины вырастут уже на следующей неделе Падение курса рубля остается одной из двух волнующих тем не только для простых россиян, но и для игроков автомобильного рынка. Когда и насколько подорожают автомобили? Стоит ли совершать сделки купли-продажи сейчас или дождаться стабилизации? — «За рулем» спросил продавца. Новый плюс личного авто: меньше шансов у коронавируса Бегущая строка на телеэкране сообщает: в связи с коронавирусом Роспотребнадзор не рекомендует россиянам пользоваться общественным транспортом! Аналогичными заголовками пестрят и СМИ. А что рекомендует ведомство? Ответ напрашивается сам собой. КАМАЗы под защитой: автоматическая система обнаружения и тушения пожара Группа компаний «ЭПОТОС» представила специальную разработку для КАМАЗа.