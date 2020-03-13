Tesla строит завод по выпуску Cybertruck и Model Y — журнал За рулем

Tesla строит завод по выпуску Cybertruck и Model Y

Предприятие будет расположено в одном из штатов центральной части США.

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Компания Tesla объявила о планах построить в Северной Америке промышленное предприятие. Завод будет выпускать кроссоверы Model Y и пикапы Cybertruck, цитирует главу компании Илона Маска издание Automotive News.

На данный момент компания подыскивает подходящую площадку в одном из штатов центральной части США. Предприятие должно обеспечить электромобилями американцев, проживающих на востоке страны.

Напомним, что бренд, по оценке аналитиков неоднозначный с точки зрения рентабельности и способности окупить себя, продолжает оставаться флагманом в области разработки и производства электромобилей: на днях стало известно о том, что Tesla выпустила миллион электрических транспортных средств.

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