В России тоже построили Tesla Cybertruck, но на базе УАЗа

Из-за простоты дизайна пикап стал источником многочисленных мемов и реплик, одну из которых сделали в Новосибирске.

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Пикап Cybertruck от компании Tesla остается самой популярной новинкой уже два месяца. Представили его 21 ноября 2019 года, и с тех пор масла в огонь подливают не только художники, рисующие кибер-дома, кибер-мотоциклы и даже кибер-рояли, но и умельцы, которые делают реплики необычного пикапа на базе других автомобилей.

Так, на Youtube-канале «Гараж 54» появилось видео, рассказывающее о постройке автомобиля, очень похожего на пикап Илона Маска. В основу машины лег старый УАЗ, который мастера основательно доработали.

В частности, чтобы повторить пропорции оригинального Tesla Cybertruck, рама УАЗа была удлинена. Благодаря этому стык лобового стекла и крыши машины повторяет тот же тупой угол оригинала. Были заменены колеса, которые тоже весьма похожи на те, которыми оснащен американский электрический пикап.

Затем мастера приступили к обшивке, сваривая панели кузова и устанавливая стекла. Чтобы получившийся автомобиль сохранил внедорожные качества, удлинили и карданный вал. То есть УАЗ, а точнее то, что от него осталось, был по-прежнему полноприводным. В итоге получился автомобиль, весьма похожий внешне на оригинальный Tesla Cybertruck, но, естественно, не с электромоторами, а с двигателем внутреннего сгорания и без грузового отсека.

Илон Маск активно пользуется прототипом Кибертрака, катаясь на нем по своим делам.

Фото, видео: YouTube