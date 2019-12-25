Объявление о продаже автомобиля они разместили на Авто.ру. И просят за него всего ничего…

Материалы по теме Сумасшедшая популярность: на Cybertruck Tesla собрано уже 200 000 предзаказов

На дорогах Химок одно время ездил самодельный Cybertruck, сделанный из вазовской «девятки». Самодельная реплика, конечно же, никакой не электромобиль, а просто творение блогеров, отдаленно напоминающее суперпикап. Но, видимо, ребята накатались и решили на пике интереса автомобиль продать — за символические 666 666 рублей. Ну а тест-драйв этого чуда на Ютюбе не посмотрел разве что ленивый — машина каталась даже по МКАДу.

Основой для отечественной версии электропикапа стал ВАЗ-2109. Но дверей у машины нет, и залезать в нее приходится через багажник. Понятно, что ни в каком НАМИ автомобиль не сертифицировали, поэтому ездить на нем по дорогам общего пользования нельзя. Это так, скорее игрушка.

Умельцы рассказывают, что над проектом работали четыре механика, трудились они над доморощенным Кибертраком восемь дней, потратив около 80 тыс. рублей. У автомобиля 1,6-литровый двигатель и механическая коробка передач. Корпус сделан из металлических листов, вместо стекол — поликарбонат.

Теперь авторы машины ждут реакции главы Tesla Илона Маска и утверждают, что для них это просветительский проект — сделали они машину для того, чтобы доказать — модернизировать автомобили можно оригинально и недорого.

Компания Тесла представила Cybertruck с рубленым дизайном 22 ноября. Серийное производство электрического бронированного пикапа намерены начать в 2021 году.

Все, кому не лень, даже УАЗ потроллил Теслу своим старым фургоном.

Умельцы из Химок продают свой самодельный Cybertruck Объявление о продаже автомобиля они разместили на Авто.ру. И просят за него всего ничего… Умельцы из Химок продают свой самодельный Cybertruck

Фото: Авто.ру