Как тебе такое, Илон Маск? УАЗ потроллил Теслу своим старым фургоном

Гриль Стейкмастер — жарит по-настоящему! До Нового года остаются считаные дни, а это значит, что вопрос новогодних подарков становится насущной проблемой. С учетом того, что прекрасная половина человечества начинает готовиться к праздникам заранее, велика вероятность, что кое-кто уже набирал в браузере запрос «оригинальный подарок мужчине на Новый год». Вас остановил гаишник, и он... не в себе — что делать? Ситуация кажется абсурдной, но жизнь подбрасывает и не такие сюжеты. Допустим, вы действительно встретились с пьяным гаишником на дороге. Как быть? Из-за чего вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор Значительная часть автомобильных батарей (АКБ), поступающих сегодня в продажу, — это необслуживаемые аккумуляторы. Что же конкретно скрывается за этой формулировкой, и вообще, надо ли за ухаживать за такими батареями? И если надо, то как? Давайте разберемся!