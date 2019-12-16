Как тебе такое, Илон Маск? УАЗ потроллил Теслу своим старым фургоном — журнал За рулем

Как тебе такое, Илон Маск? УАЗ потроллил Теслу своим старым фургоном

Острые грани, рубленые формы… — все это когда-то уже было.

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Как известно, мода периодически возвращается, а порой старое выдается за новое. Так, совсем недавно Илон Маск представил очередное электротворение — бронированный пикап Cybertruck. Всех поразила «инновационность» его дизайна, но сегодня уазовцы вытащили на свет старое фото экспериментального бескапотного фургона УАЗ-3770. И мы видим, что отдаленное сходство действительно есть.

«Экстерьер прототипа — полная противоположность „буханки“ — рубленые грани, брутальный вид. Был даже задний спойлер, интегрированный в кузов. В ходовой части планировались неразрезные мосты с редукторами внешнего зацепления, дифференциальная раздатка и зависимая пружинная подвеска. УАЗ-3770 остался в нашем прошлом. Хотя для других это только будущее», — потроллили они знаменитого американца в соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке.

УАЗ-3770
УАЗ-3770

Пользователи соцсетей тоже в стороне не остались и пишут: «А еще говорят, что Россия не заглядывает в будущее, как раз заглядывает!», «Зато вы его не смогли продать, как это сделал Илон Маск» и «С новыми трендами можно стряхнуть пыль со многих нереализованных проектов 80х)))».

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

Фото: УАЗ/ из архива Константина Андреева и Tesla

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