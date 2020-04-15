Geely показала электрический кроссовер Geometry C

Более 200 «электролошадей» и свыше 500 км на одной зарядке. Дата дебюта и цена не названы.

Материалы по теме Geely Atlas Pro получит электрическую систему полного привода

Geometry — это «электрический» суббренд Geely, под флагом которого компании предстоит до 2025 года выпустить десять серийных моделей электрокаров. Первенцем был седан Geometry A, теперь пришло время кроссовера Geometry C. Компания опубликовала несколько изображений новинки, а также поделилась некоторыми характеристиками.

В компании особо отмечают светотехнику кроссовера: фонари соединяются между собой 1,2-метровой светодиодной линией с 216 диодами, а в каждой фаре установлено по 80 диодов. Система освещения обещается интеллектуальная, а кроме нее — автопилот уровня L4. Вероятно, речь идет о четвертом уровне автономности по SAE: почти полноценный пилот, но с некоторыми ограничениями.

По габаритам Geometry C вписывается в класс среднеразмерных седанов: 4432 мм длины, 1833 мм ширины и 1560 мм высоты при колесной базе 2700 мм. У кроссовера та же платформа, что и у первенца суббренда, седана Geometry A. В качестве силовой установки выступает 204-сильный электродвигатель, а запас хода обозначен в пределах от 400 до 520 км (в зависимости от примененной батареи) по циклу NEDC. Отметим, что у Geometry A эти показатели составляли 163 л.с. и 410–500 км.

Если автопром придет в норму, то Geometry C, как минимум, повторит успех седана: тот с апреля по декабрь 2019-го, то есть до того момента, когда авторынок Китая «схлопнулся», каждый месяц расходился тиражом 1000–1500 экземпляров, а в ноябре дилеры продали почти 2500 седанов Geometry A. Немудрено — при сравнимых с Tesla Model 3 параметрах китайский электромобиль стоит более чем в полтора раза дешевле.

Но маркетологи Geometry едва ли ограничатся китайскими продажами кроссовера — опять же, аналогия с седаном показывает, что из более 27 000 предзаказов 18 000 пришлось на Сингапур, Францию и Норвегию.

Поэтому неслучайно в Норвегии недавно испытали популярные электромобили в условиях зимы.

Фото: Geely/Geometry