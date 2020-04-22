General Motors готовится к выпуску множества электромобилей, включая Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV. А начиналось все с очень странного малыша в 1969 году.

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Один из самых странных электромобилей был представлен в 1969 году на мероприятии GM «Progress of Power» в Уоррене (штат Мичиган, США). Это модель XP 512E.

Заявленный как городской электромобиль, XP 512E был двухместным, имел откидывающийся стеклянный колпак. Передняя часть автомобиля тоже открывалась, чтобы облегчить вход и выход из него.

Модель имела длину 2192 мм, ширину 1422 мм и колесную базу всего 1321 мм. То есть она была на полметра короче, чем Smart ForTwo EQ. Благодаря небольшому размеру и кузову из стекловолокна, XP 512E был чрезвычайно легким. Весил он всего 567 кг, несмотря на наличие свинцового аккумулятора на 84 вольт и дополнительной 12-вольтной батареи.

При движении со скоростью 40 км/ч XP 512E мог проехать максимум 93 км. Максимальная же скорость составляла всего 48 км/ч, двигаясь с которой электромобиль проезжал всего 76 км. На зарядку двух аккумуляторов требовалось около 7 часов, так как единственным источником электроэнергии были бытовые розетки на 115 вольт.

С чего начинались электромобили GM? С забавного «пузыря» General Motors готовится к выпуску множества электромобилей, включая Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV. А начиналось все с очень странного малыша в 1969 году. С чего начинались электромобили GM? С забавного «пузыря»

Концерн General Motors намерен выпустить первый в мире автомобиль без рулевого колеса.

Фото, видео: General Motors