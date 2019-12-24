Первый серийный автомобиль без руля: это будет уже в 2020 году

GM хотела выпустить первый автомобиль без руля в этом году — не вышло из-за проблем с сертификацией. Но, похоже, компания вот-вот достигнет цели.

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По данным Reuters, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обсуждает с General Motors судьбу разработанного концерном автономного транспортного средства и вскоре решит, одобрять его выход на рынок или нет.

Как заявил представитель NHTSA Джеймс Оуэнс, решение «обязательно» будет принято в 2020 году. Также он отметил, что это будет историческое решение — первое в истории автомобилестроения и сертификации.

GM намерен добиться разрешения на серийный выпуск автономного автомобиля. Генеральный директор Мэри Барра встретилась с министром транспорта США Элейн Чао, чтобы обсудить этот вопрос. Существуют некоторые серьезные препятствия по допуску автономных транспортных средств на дороги общего пользования.

По словам Оуэнса, представители NHTSA «рассматривают петиции, чтобы убедиться», что автономные транспортные средства по крайней мере так же безопасны, как и транспортные средства, управляемые людьми.

Если правительство удовлетворит ходатайство GM, это позволит компании выпустить до 2500 автономных автомобилей, которые, вероятно, будут использоваться для испытаний в реальных условиях эксплуатации. В частности, в качестве такси.

Разработкой беспилотных автомобилей занимается и компания Яндекс.

Фото: GM