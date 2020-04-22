Evoque и Discovery Sport смогут проезжать больше 60 км на электротяге

На скоростях до 135 км/ч бензиновый двигатель можно не включать вообще!

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Гибридные технологии продолжают оставаться хорошим катализатором массовой электрификации автомобилей, и эта роль, похоже, становится все более заметной. По крайней мере, об этом говорят только что представленные подключаемые гибриды европейских бестселлеров марки Land Rover, а именно Discovery Sport и Range Rover Evoque, которые получили дополнительный индекс P300e к названию.

Силовая установка у них унифицированная: 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор серии Ingenium, развивающий 200 л.с., и установленный на задней оси 109-сильный электродвигатель, запитанный от литий-ионной батареи мощностью 15 кВт, которая размещена под задним сиденьем. Специально под эту установку была разработана новая 8-ступенчатая АКП.

Такой комплект позволяет модификации Evoque P300e разгоняться до 100 км/ч за 6,4 секунды, а Discovery Sport P300e проделывает это упражнение за 6,6 секунды. Причем до 135 км/ч можно разогнаться, используя только электродвигатель. Производитель утверждает, что на этих машинах можно ездить на работу не используя топливо вообще: «паспортный» пробег на электротяге у Evoque P300e составляет 66 км, а у Discovery Sport P300e — 62 км. Используя зарядные терминалы, до 80% максимальной емкости можно будет зарядиться за полтора часа, а зарядка от бытовой розетки займет 6 часов 42 минуты.

У силовой установки три режима работы: Hibrid запускает электродвигатель и ДВС параллельно, а степень использования каждого из них в определенный момент времени определяет электроника. Режим EV предусматривает работу только на электроэнергии, а Save, напротив, отдает приоритет ДВС и экономит заряд аккумуляторов. Прием заказов в Европе уже стартовал: базовый Evoque P300e оценен в 43 850 фунтов стерлингов (чуть более 4 140 000 рублей), а за Discovery Sport P300e просят минимум, то есть почти 4 290 000 рублей.

Подключаемая гибридная часть будет и у короткобазного Land Rover Defender 80.

Фото: Land Rover

Evoque и Discovery Sport смогут проезжать больше 60 км на электротяге На скоростях до 135 км/ч бензиновый двигатель можно не включать вообще! Evoque и Discovery Sport смогут проезжать больше 60 км на электротяге



