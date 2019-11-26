Land Rover выпустит недорогой Defender 80

Короткая база, упрощенная платформа, новейшие моторы — звучит заманчиво?

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К 2022 году недавно перезапущенная линейка моделей с легендарным именем Defender должна расшириться с помощью недорогой версии Defender 80 — об этом сообщает Car and Driver, опираясь на анализ данных из собственных источников. Отметим, что у внедорожников Defender числовой индекс традиционно означал длину колесной базы в дюймах, и в новом поколении пока значатся модификации с индексами 90 и 110. Новинка, таким образом, должна стать самой компактной в нынешнем семействе, а также самой доступной по меркам бренда — цена за базовую версию составит примерно 30 000 долларов США.

Вероятно, что Defender 80 будет построен на платформе индийского кроссовера Tata Harrier (не путать с Toyota Harrier) — компания Tata Motors владеет брендом Land Rover и в 2018 году позаимствовала платформу Land Rover D8 от Discovery Sport, упростив ее, назвав OMEGA (Optimal Modular Efficient Global Advanced) и создав на этой основе свой кроссовер. Теперь же этот плод «индийской оптимизации» может попасть в стан Land Rover.

Среди вариантов силовых агрегатов предполагаются двигатели линейки Ingenium JLR, в частности «младший» трехцилиндровый с подключаемой гибридной частью. А в конкуренты компактному Дефендеру прочат Ford Bronco и Bronco Sport, а также Jeep Wrangler и Compass. Прогноз североамериканской цены в 30 000 долларов (около 2 230 000 рублей) — конечно, предварительный, как и срок появления в 2022 году, и не учитывающий последствий пандемии.

То же самое следует отнести к появлению семейства Defender в России — автомобили прошли тесты на территории РФ, но информация о появлении в продаже к середине 2020 года была озвучена задолго до последних событий.

Фото: Ben Summerell-Youde/Fox Syndication/Car and Driver