Внедорожник, прошедший миллионы километров в рамках испытаний по всему миру, приступает к тестам в нашей стране.

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Первый новый Land Rover Defender проходит испытания в России, об этом сегодня компания Jaguar Land Rover объявила на официальной страничке в Фейсбуке. Этот внедорожник создан на платформе D7x. Монококовая конструкция обеспечивает его алюминиевому кузову самую высокую прочность среди когда-либо созданных британским брендом. Дорожный просвет нового Дефендера на пневматической подвеске равен 216 мм, во внедорожном режиме — 291 мм.

Конструкция — революционная для этой модели, внедорожник больше не рамный, кузов в нем несущий, причем сделан он из алюминия. Заявленная жесткость на кручение составляет 29 кН·м/град — один из самых высоких показателей в индустрии. В его арсенале — постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, понижающая передача и межосевая блокировка.

Дебютировал Дефендер с четырьмя вариантами двигателей, но основной спрос производитель ожидает на дизели — при одинаковом рабочем объема 2 л базовый агрегат развивает 200 л.с., форсированный — 240 л.с. Базовый бензиновый мотор — тоже 2-литровый, мощностью 300 л.с. Топовый же мотор — 3.0 V6 отдачей 400 л.с. с тройным наддувом: два традиционных турбокомпрессора и один электрический. Кроме того, он дополнен стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором. Все моторы агрегатируются исключительно 8-ступенчатым автоматом.

Продажи нового Дефендера были запланированы на середину года, но теперь с уверенностью об этом говорить нельзя. Цены еще не объявлены, но ориентироваться, полагаем, следует на 3,3 миллиона рублей за начальную версию.

Новый Land Rover Defender будут тестировать в России Внедорожник, прошедший миллионы километров в рамках испытаний по всему миру, приступает к тестам в нашей стране. Новый Land Rover Defender будут тестировать в России

Фото: Land Rover