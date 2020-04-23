За автохлам, лужи и сосульки на крышах хотят штрафовать

Минюст РФ прорабатывает вопрос о включении соответствующих нарушений в КоАП РФ. Сейчас во многих субъектах есть нормы, касающиеся ответственности за эти нарушения, но они не работают.

Материалы по теме В Москве вступил в силу новый регламент утилизации автохлама

В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагают внести штрафы за правонарушения в сфере благоустройства городских территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову. Минюст с этим согласился и прорабатывает юридические аспекты данного вопроса.

Рукавишникова входит в состав рабочей группы по разработке новой редакции Кодекса, в которую собираются включить вопросы благоустройства, так как сейчас они находятся исключительно в ведении муниципалитетов, а правила и штрафы за их несоблюдение каждый субъект устанавливает самостоятельно. Но ситуация везде складывается по-разному: так, Москва этот вопрос хорошо проработала, а для большинства регионов тема по-прежнему очень болезненна.

Сенатор объяснила, что на уровне муниципалитетов есть правила благоустройства, в которых, например, прописано, что необходимо очищать от сосулек входы в здания, нельзя ставить машины на газонах и детских площадках, запрещено портить зеленые насаждения, бросать как придется строительный мусор и так далее. Но пресечь эти нарушения сложно, потому что во многих субъектах нормы, касающиеся ответственности за неисполнение этих правил, не работают. Вот и получается: правила есть, а наказать за их несоблюдение нельзя.

Таким образом, нормы нужно прописать так, чтобы сохранить полномочия субъектов и муниципалитетов, но при этом наиболее серьезные правонарушения в сфере благоустройства отразить в новом Кодексе для страны в целом. Для этого выделили самые типичные для всех регионов нарушения и решили, что протоколы по ним смогут составлять должностные лица как субъектов РФ, так и органов местного самоуправления. Всего в обновленный Кодекс хотят включить восемь статей.

Также на федеральном уровне предлагается ввести штрафы за подтопление улиц и тротуаров после дождя или в результате таяния снега, если это мешает движению пешеходов и машин. Граждан за это нарушение предлагают наказывать до 2,5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — до 5 тыс. рублей, и юрлиц — до 50 тыс. рублей.

В прошлом году страховщики подсчитали, кокой ущерб автомобилям могут нанести обыкновенные сосульки. В ряде случаев суммы перевалили за сотни тысяч рублей.



Фото: Depositphotos