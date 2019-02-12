Сосулька за миллион: топ-5 самых серьезных убытков зимы

Как сберечь кожаный салон — рецепт всего за 100 рублей

Кожаный салон выглядит красиво и дорого. Но это ненадолго, если его не беречь. И речь не про то, что надо запретить садиться в машину детям, животным и неаккуратным взрослым, а о правильном уходе за поверхностями. ЗР рассказывает, как делать это максимально бюджетно.