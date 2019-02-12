Сосулька за миллион: топ-5 самых серьезных убытков зимы

Оказывается, довольно существенный! Самая «дорогая» сосулька упала нынешней зимой в Санкт-Петербурге на Mercedes-Benz E300, ремонт которого после «встречи» с ней обойдется в 1 млн рублей. Ущерб от упавших на автомобили клиентов сосулек зимой 2018–2019 годов подсчитали аналитики «АльфаСтрахования».
У Мерседеса были повреждены капот, багажник, крыша, салон, стекла и бампер. Следующий случай зафиксирован также в Санкт-Петербурге: сосульки и снег нанесли ущерб автомобилю Audi A6 на 350 тыс. рублей.
Пострадали крыша, багажник, стекло, салон и молдинги. Замыкает тройку самых значительных убытков, нанесенных падением наледи, брянский Volkswagen Touareg, которому «прилетело» на сумму 210,55 тыс. рублей. В пятерке особенно сильно пострадавших нынешней зимой также Kia Rio (150 тыс. рублей нанесенного убытка) и Hyundai Santa Fe — 70 тыс. рублей.
- Прошлой зимой страховая компания также подсчитала убытки, нанесенные сосульками, но «миллионников» тогда не было: самым дорогим стало повреждение кроссовера Porsche Cayenne, который «поймал» сосульку на 211,9 тыс. рублей.
- Владелец Хонды отсудил более 180 тысяч рублей за упавшую на машину сосульку. Ответчиком выступило «Городское жилищно-коммунальное управление».
Фото: «АльфаСтрахование»
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