Сосулька за миллион: топ-5 самых серьезных убытков зимы

Речь пойдет об убытках, нанесенных природой: зимой автомобили преследуют различные напасти в виде снежных глыб и наледей. Какой же ущерб может нанести обычная сосулька?

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Оказывается, довольно существенный! Самая «дорогая» сосулька упала нынешней зимой в Санкт-Петербурге на Mercedes-Benz E300, ремонт которого после «встречи» с ней обойдется в 1 млн рублей. Ущерб от упавших на автомобили клиентов сосулек зимой 2018–2019 годов подсчитали аналитики «АльфаСтрахования».

У Мерседеса были повреждены капот, багажник, крыша, салон, стекла и бампер. Следующий случай зафиксирован также в Санкт-Петербурге: сосульки и снег нанесли ущерб автомобилю Audi A6 на 350 тыс. рублей.

Пострадали крыша, багажник, стекло, салон и молдинги. Замыкает тройку самых значительных убытков, нанесенных падением наледи, брянский Volkswagen Touareg, которому «прилетело» на сумму 210,55 тыс. рублей. В пятерке особенно сильно пострадавших нынешней зимой также Kia Rio (150 тыс. рублей нанесенного убытка) и Hyundai Santa Fe — 70 тыс. рублей.

Фото: «АльфаСтрахование»

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