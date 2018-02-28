Рейтинг самых дорогих (для страховщиков) сосулек

Страховая компания проанализировала все случаи причинения ущерба за 2017 год и с начала 2018-го в результате падения сосулек и снежных глыб на припаркованные автомобили. Аналогичный рейтинг был представлен в 2016 году. Сравнение показало — сосульки подешевели!

В рейтинге учитывались все страховые случаи в 2017–2018 гг., связанные с падением сосулек и снежных глыб, с которыми пришлось встретиться автомобилям клиентов, защищенных в компании «АльфаСтрахование» по каско.

Больше всего убытков зафиксировано в Московском регионе. После обильных февральских снегопадов от подобных проблем пострадало восемь автомобилей, застрахованных в компании. Правда, сосулька-«победительница» не из Москвы, а из Кургана — Porsche Cayenne «поймал» ее на 211,9 тыс. рублей. Автомобиль этой марки второй год возглавляет рейтинг по зимним убыткам. Прошлой зимой тюменская сосулька, разбившая заднее стекло автомобиля Porsche, «выставила» страховщику счет на 238 тыс. рублей.

Второе место нынешнего топа — у Kia Rio, которому нанесен убыток в 100 тыс. руб. от падения сосульки. На третьем месте Volvo XC90 с убытком в 80 тыс. руб., а четвертое делят Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander, чьи убытки составили по 60 тыс. рублей.

Самой «бюджетной» оказалась сосулька, причинившая вред кроссоверу Volvo XC90 — ущерб составил 20 тыс. рублей.

Если сравнивать результаты с прошлогодними, то выходит, что природа стала добрее: так, нынешняя топовая сосулька обошлась на 26 тыс. рублей дешевле позапрошлогодней, а «бюджетный вариант» подешевел на 100 тыс. рублей. Напомним, в 2016 году самой «дешевой» оказалась столичная сосулька, ущерб от которой составил 120 тыс. рублей.

Убытки от падения сосулек и снежных глыб на автомобили в 2017—2018 гг.

Марка автомобиля Размер убытка, руб. Porsche Cayenne 211 941 Kia Rio 100 000 Volvo XC90 80 000 Toyota RAV4 60 000 Hyundai Solaris 60 000 Volkswagen Polo 60 000 Mitsubishi Outlander 60 000 Nissan Qashqai 25 000 Volvo XC90 20 000

Обильный снег нанес убытки автовладельцам Балашихи, где рухнула крыша автостоянки и под обломками оказались погребены 20 автомобилей.

На внедорожник с крыши дома свалился шифер. Это позволило владельцу отсудить у собственников здания около 200 тысяч рублей.



Фото: Антон Новодережкин/ТАСС