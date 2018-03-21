Владелец Хонды отсудил более 180 тысяч рублей за упавшую на машину сосульку

Кроссовер Honda CR-V жителя города Железногорск Красноярского края получил серьезные повреждения в результате падения ледяной глыбы с крыши жилого дома в марте прошлого года. Спустя год автовладелец добился через суд выплаты компенсации.

Ответчиком в Железногорском городском суде выступило муниципальное предприятие «Городское жилищно-коммунальное управление». Именно оно в марте прошлого года не очистило своевременно крышу дома на улице Советской от снега и наледи, в результате чего на припаркованный автомобиль Honda CR-V сорвалась большая сосулька и повредила капот, лобовое стекло, левое переднее крыло и фару. Согласно экспертному заключению, стоимость ремонта кроссовера составила 140 600 рублей, а товарная стоимость машины в результате инцидента уменьшилась на 10 500 рублей.

В декабре 2017 года горсуд постановил взыскать с ответчика в пользу автомобилиста вышеозначенные суммы, а также 1500 рублей расходов на услуги эксперта, 16 500 рублей затрат на представителя и 4200 рублей в возврат уплаченной госпошлины.

Заявитель с этим решением не согласился, так как потратил на адвоката более крупную сумму, а именно 40 500 рублей. С апелляционной жалобой он обратился в Красноярский краевой суд, и тот, исходя из положений закона об установлении баланса между правами участвующих в деле лиц, увеличил сумму возмещения расходов на представителя до 24 400 рублей — соответствующее решение вынесено на этой неделе. Таким образом, всего владелец Хонды получит по суду от муниципального предприятия 181 200 рублей.

На прошлой неделе более 600 тысяч рублей отсудил у дорожников владелец Шкоды Октавии, которая попала в яму на ремонтируемом участке трассы, вылетела в кювет и перевернулась.

В январе владелец Лады Ларгуса из Екатеринбурга отсудил более 130 тысяч рублей у мэрии за открытый канализационный люк, при наезде на который автомобиль получил серьезные повреждения.

Осенью прошлого года владелец универсала Subaru Outback из города Шарыпово Красноярского края отсудил у коммунальщиков 77 400 рублей компенсации за упавшую на машину ветку.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС