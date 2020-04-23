Hyundai выпустит две новые модели
Компания подтвердила планы производства сразу двух новых автомобилей — купеобразного седана Prophecy и кроссовера на базе концепта Hyundai 45.
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Оба автомобиля будут иметь уникальный дизайн. Таким образом, компания Hyundai намерена отойти от традиции фамильного дизайна, применяемого во всех автомобилях модельного ряда.
Как заявил в интервью Auto Express вице-президент Hyundai и глава Hyundai Global Design Center Сангюп Ли, модель Prophecy встанет на конвейер сразу после того, как будет запущено производство модели на базе концепта Hyundai 45.
«Дизайн Hyundai 45 вдохновлен 1970-ми годами, но облачен в форму кроссовера, который более популярен сегодня. В основу стиля Prophecy легли обтекаемые автомобили 1930-х годов», — говорит Сангюп Ли.
Hyundai Prophecy
Hyundai Prophecy
Prophecy заменит в модельном ряду компании автомобиль Ioniq. Обе новинки будут построены на новой платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP). То есть они будут полностью электрическими. Серийную модель на базе Hyundai 45 представят до конца 2020 года, а Prophecy появится в 2021 году.
«Платформа EV позволяет нам увеличить салон, чтобы сделать его просторнее», — объяснил Ли.
Hyundai 45
Hyundai 45
Глава Hyundai Global Design Center также сообщил, что новые модели продемонстрируют новую философию дизайна Hyundai. Автомобили больше не будут иметь общих фамильных черт, как это принято в современном автомобилестроении.
«Наши машины будут больше похожи на шахматные фигуры, среди которых есть король, ферзь, ладьи и так далее, — рассказал Ли. — Все они выглядят по-разному и „ходят“ по-разному, но когда они вместе, получается одна команда. В этом и заключается новая философия: диверсификация дизайна для удовлетворения потребностей наших клиентов».
Hyundai выпустит две новые модели
Компания подтвердила планы производства сразу двух новых автомобилей — купеобразного седана Prophecy и кроссовера на базе концепта Hyundai 45. Hyundai выпустит две новые модели
- Здесь вы найдете видеоразбор дизайна нового поколения кроссовера Hyundai Tucson.
Фото: Hyundai
Hyundai выпустит две новые модели
Компания подтвердила планы производства сразу двух новых автомобилей — купеобразного седана Prophecy и кроссовера на базе концепта Hyundai 45. Hyundai выпустит две новые модели
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