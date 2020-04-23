Компания подтвердила планы производства сразу двух новых автомобилей — купеобразного седана Prophecy и кроссовера на базе концепта Hyundai 45.

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Оба автомобиля будут иметь уникальный дизайн. Таким образом, компания Hyundai намерена отойти от традиции фамильного дизайна, применяемого во всех автомобилях модельного ряда.

Как заявил в интервью Auto Express вице-президент Hyundai и глава Hyundai Global Design Center Сангюп Ли, модель Prophecy встанет на конвейер сразу после того, как будет запущено производство модели на базе концепта Hyundai 45.

«Дизайн Hyundai 45 вдохновлен 1970-ми годами, но облачен в форму кроссовера, который более популярен сегодня. В основу стиля Prophecy легли обтекаемые автомобили 1930-х годов», — говорит Сангюп Ли.

Hyundai Prophecy

Prophecy заменит в модельном ряду компании автомобиль Ioniq. Обе новинки будут построены на новой платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP). То есть они будут полностью электрическими. Серийную модель на базе Hyundai 45 представят до конца 2020 года, а Prophecy появится в 2021 году.

«Платформа EV позволяет нам увеличить салон, чтобы сделать его просторнее», — объяснил Ли.

Hyundai 45

Глава Hyundai Global Design Center также сообщил, что новые модели продемонстрируют новую философию дизайна Hyundai. Автомобили больше не будут иметь общих фамильных черт, как это принято в современном автомобилестроении.

«Наши машины будут больше похожи на шахматные фигуры, среди которых есть король, ферзь, ладьи и так далее, — рассказал Ли. — Все они выглядят по-разному и „ходят“ по-разному, но когда они вместе, получается одна команда. В этом и заключается новая философия: диверсификация дизайна для удовлетворения потребностей наших клиентов».

Hyundai выпустит две новые модели Компания подтвердила планы производства сразу двух новых автомобилей — купеобразного седана Prophecy и кроссовера на базе концепта Hyundai 45. Hyundai выпустит две новые модели

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Фото: Hyundai