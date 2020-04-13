Сегодня, в 13:07 Новый Hyundai Tucson: разбор дизайна Производство нового поколения кроссовера намечено на август 2020 года.
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Скоро должна состояться премьера нового поколения компактного кроссовера Hyundai Tucson. В Сети опубликовано уже немало шпионских фотографий модели, на основе которых независимые дизайнеры создают рендеры внешности автомобиля.
Так на Youtube-канале AtchaCars появилось видео с описанием дизайна кроссовера. Ролик на корейском языке, но графика делает все объяснения понятными и без перевода. Рендеры основаны не только на шпионских снимках замаскированных прототипов, но и на фотографиях концепта Vision T, представленного в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, а также на элементах дизайна новых седанов
Hyundai Elantra и Sonata.
Стиль кроссовера
Tucson четвертого поколения изменится радикально. В октябре 2019 года менеджер по планированию продукции Hyundai Эндрю Туатахи назвал дизайн Tucson 2021 «очень интересным».
После выхода ярких и необычных седанов Elantra и Sonata несложно догадаться, что новое поколение Tucson тоже будет необычным, как и другие кроссоверы компании — Venue и Palisade.
Фото, видео: YouTube
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