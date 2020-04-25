Прожег резину: светофорная гонка с комичным финалом — журнал За рулем

Прожег резину: светофорная гонка с комичным финалом

Пострадали нервы соседей по потоку и красивый автомобиль. Есть ли у «гонщика» совесть, которая тоже могла бы пострадать, неизвестно.

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Нелепый финал получился у очередной светофорной гонки для североамериканского стритрейсера на черном Ford Mustang. Импровизированный заезд вместе с парой случайных компаньонов на белом Mustang и красном Dodge Challenger незадачливый «пилот» решил сопроводить прогревом шин в духе дрэг-рейсинга, однако слишком увлекся пробуксовкой.

В линейке двигателей современных Ford Mustang значится пара бензиновых V8 объемом 5,0 и 5,2 литра, и даже если под капотом у данного автомобиля находится «младший» из моторов, это означает, что в пробуксовку задние колеса были сорваны мощностью в 421 л.с. На скорости, которую герой видео набрал на середине перекрестка, это привело к заносу задней оси.

Фото: Ford
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