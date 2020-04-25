Прожег резину: светофорная гонка с комичным финалом

Отец нашего гонщика, защитник «Реала», принцесса... — их забрал вирус Болезни все равно, беден ты или богат, безвестен или знаменит: она не щадит никого. Среди жертв эпидемии немало известных людей. Среди них и музыканты, и ученые, и спортсмены. Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки? Объяснений — множество: мол, таким образом обозначают сорт резины или помечают бракованную партию, которая почему-то попала в продажу. Есть даже мнение, что шины без таких полос — гарантированная некондиция. Все это выдумки. 14 версий вазовской «девятки». Купить можно было только одну В 1980-е и в первой половине 1990-х автомобили семейства Lada Samara неплохо продавались на многих зарубежных рынках. Там же, «за кордоном», делали модификации, о которых мы не знали и даже не мечтали.