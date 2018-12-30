Не щадя резины: установлен мировой рекорд по бернауту

Австралийцы собрали более сотни автомобилей, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Бернаут — истирание покрышек, вызывающее настоящую дымовую завесу. Изначально это развлечение пришло с гонок на четверть мили в США, но затем распространилось по всему миру. Никакой практической пользы от этого занятия нет. Да, шины очень быстро прогреваются до высоких температур, но потом начинают дымить, истираясь с высокой скоростью до корда.

Тем не менее многие стритрейсеры просто обожают бернаут, а кто-то из производителей шин даже выпускает покрышки, дым которых не сизо-серый, а цветной. Австралийцы решили войти в историю, собрав вместе 126 автомобилей, по команде начавших одновременно дымить 252 шинами. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Жителям Зеленого континента удалось побить предыдущий рекорд: в Саудовской Аравии ранее одновременный бернаут устроили 119 автомобилей.

Фото, видео: YouTube

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