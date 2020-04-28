Паркуюсь, как звезда: Меладзе не уплатил штрафы на 32 000 рублей

Певец ни разу не явился в суд, рассматривающий его дела.

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Четырежды в течение года певец и продюсер Валерий Меладзе не уплатил штрафы, связанные с нарушением правил парковки автомобиля, пишет РИА Новости со ссылкой на базу мировых судебных участков города Москвы. Штрафы начислены за несоблюдение предписаний дорожных знаков и разметки, за неоплаченную парковку, а также за неисполнение ранее вынесенных наказаний. Общая сумма штрафов составляет 32 000 рублей.

В частности, в июне 2019 года Меладзе трижды оштрафовали за нарушение требований разметки и дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку. Таким образом звезда «набрала» штрафов за 3000 рублей. Валерий Меладзе был извещен о них, но не уплатил ни один и ни разу не явился в суд, рассматривающий его дела, следует из вступивших в силу постановлений. Поэтому в октябре 2019 года Меладзе была оштрафован еще трижды, суммарно на 18 000 рублей.

А в апреле 2020 года в отношении знаменитости был составлен еще один протокол — об уклонении от исполнения административного наказания. В этот раз Валерий оставил автомобиль на платной парковке, не заплатил за нее, а потом не стал уплачивать и назначенный за это штраф. Дело будет рассматриваться в суде 12 мая.

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Фото: Вадим Тараканов/ТАСС