Жена Кокорина собрала штрафов на десятки тысяч рублей

Нарушения, как стиль жизни — жена футболиста не считает нужным соблюдать ПДД.

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Пока Александр Кокорин находился в местах лишения свободы, его гражданская жена Дарья Валитова получила в свое распоряжение автомобили осужденного футболиста.

Управляя дорогими иномарками, она систематически нарушала правила дорожного движения, не заботясь ни об окружающих, ни о репутации своего и без того проштрафившегося супруга.

«Шикарные иномарки, судя по камерам, попали в бархатные ручки возлюбленной Кокорина. Дарья Валитова знала, что муж все простит, и ни в чем себе не отказывала», — приводят РИА «Новости» цитату из Telegram-канала Mash.

Беззаботная езда на больших скоростях, по полосам для общественного транспорта, а также пренебрежение разметкой, знаками и сигналами светофоров привели к тому, что на имя освобожденного на прошлой неделе по УДО Александра Кокорина пришли штрафы на общую сумму 30 тыс. рублей.

В течение какого периода собирались эти штрафы — не сообщается. Известно, что только за рулем Mercedes—Benz Gelandewagen девушка, считающая себя исключительной, нарушила ПДД 40 раз.

Известный блогер, превысив скорость, разбился насмерть в прямом эфире, убив еще троих людей.

Фото: instagram.com