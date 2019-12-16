Немецкие СМИ: ваш УАЗ должен стоить от 3 млн рублей

Компания MWM из чешского города Штеновице использует российский УАЗ Хантер в качестве базового автомобиля для электрокара Spartan. Немецкие журналисты поделились мнением об этой машине.

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Все уже привыкли к электромобилям как к некоему современному и технологичному решению, однако в случае с UAZ Hunter Spartan следует говорить о нестандартной переделке, пишет издание Auto motor sport.

Компания MWM из чешского города Штеновице использует российский УАЗ Хантер в качестве базового автомобиля для электрокара Spartan. UAZ Hunter — это очень просто построенный внедорожник с классическим дизайном, что довольно редко встречается у электрических автомобилей. Однако это именно то, на что делает ставку MWM. Прост и ремонтопригоден — есть определенная группа покупателей, которым требуется именно это.

MWM меняет ДВС на синхронный двигатель переменного тока. Довольно необычно для электромобиля, но механическая коробка передач УАЗа, а также понижающая передача и полный привод автомобиля-донора остаются на борту. Хотя, учитывая крутящий момент электромотора, кажется, что это излишне — понижающая передача вообще не нужна.

Причем внедорожник с электромотором будет мощнее, чем со стандартным бензиновым двигателем рабочим объемом 2,7 литра (135 л.с.). Движущей силой экологически чистой версии станет синхронный электромотор переменного тока мощностью 120 кВт/160 л.с., развивающий внушительные 600 Н.м крутящего момента.

Переделка в электрокар увеличивает общий вес УАЗа примерно на 120 кг, если установлена ​​стандартная батарея энергоемкостью 55 кВт.ч, которая разделена на четыре отдельных пакета. При такой емкости дальность хода на одной зарядке должна составлять около 200 километров. Хотя более крупный аккумуляторный блок, энергоемкостью 90 кВт.ч, также будет предложен, но руководитель MWM Морис Уорд не ожидает большого спроса на такую модификацию. Диапазон в 55 кВт.ч кажется ему более чем достаточным для большинства потенциальных клиентов.

По словам Уорда, цена будет зависеть от местных налогов. В среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 000 евро. MWM в первую очередь станет предлагать его коммерческим клиентам в горнодобывающей и лесной отраслях.

Так к каким выводам пришли немецкие журналисты, изучив этот автомобиль? Определенно, нет ничего лучше для бездорожья, чем двигатель внутреннего сгорания. Но в случае с русским внедорожником есть плюсы — отличный, большой крутящий момент и при этом бесшумность тяжелого автомобиля в лесу. Хотя хорошая ли это идея — передавать весь крутящий момент в 600 Н.м через первую передачу с понижайкой на оригинальные приводы УАЗа, еще предстоит выяснить. Вероятно, можно будет ездить вообще не трогая рычага переключения передач.

Немецкие СМИ: ваш УАЗ должен стоить от 3 млн рублей Компания MWM из чешского города Штеновице использует российский УАЗ Хантер в качестве базового автомобиля для электрокара Spartan. Немецкие журналисты поделились мнением об этой машине. Немецкие СМИ: ваш УАЗ должен стоить от 3 млн рублей

Некоторые подробности об этом автомобиле мы уже рассказывали ранее.



Фото: MW Motors