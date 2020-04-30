Поправки в КоАП уже внесли на рассмотрение депутатов. Однако не все поддерживают идею.

Камеры фото- и видеофиксации для наказания за езду за рулем без пропуска применяются пока только в Москве. Нарушителям приходит «письмо счастья» со штрафом в 5 тыс. руб. по статье 3.18.1 КоАП (нарушение режима повышенной готовности, проезд без пропуска). Постановление выносит Московская административная дорожная инспекция. Активно водителям стали приходить такие штрафы с 27 апреля.

Пропускной режим позволил сократить количество автомобилей на дорогах, рапортует Дептранс; так, на 29 апреля машин было 1,57 млн, что на 35% меньше, чем в тот же день год назад, а количество ДТП в городе сократилось до 37, это на 90% меньше, чем в 2019 году (383).

Регионы посматривают на Москву, поэтому Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки в КоАП РФ, а именно в новую статью 12.38 о введении штрафа в 5 тыс. руб. за управление автомобилем без специального разрешения во время режима «повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС», об этом стало известно «Коммерсанту».



Если поправку примут, закон позволит штрафовать нарушителей режима самоизоляции дорожными камерами в автоматическом режиме по всей стране, как это уже делает Москва.

Обязанность граждан выполнять правила поведения во время «режима повышенной готовности» уже закреплена федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и нормативными актами субъектов Федерации. И даже установлена ответственность — в апреле в Кодексе появилась статья 20.6.1, позволяющая штрафовать граждан на 1–30 тыс. рублей.

Однако люди могут не соблюдать режим и перемещаться между регионами и населенными пунктами на автомобилях, а с помощью видеокамер водителей можно штрафовать только при нарушениях ПДД или за стоянку на газоне. Чтобы дополнить возможности камер новым штрафом, нижегородские депутаты и предложили ввести новый состав.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков уверен, что региональные депутаты внесли этот законопроект по просьбе Москвы, чтобы узаконить практику вынесения штрафов в столице. Юристы до сих пор спорят насчет того, насколько легитимно рассылать «письма счастья» в автоматическом режиме по составам из московского КоАП. Многие полагают, что это противоречит закону. Известно, что правозащитник Лев Воропаев обратился с иском в Мосгорсуд с требованием признать недействующими нормы КоАП Москвы о вынесении подобных штрафов с дорожных камер.

Депутат Лысаков уверен, что в Госдуме не пройдет предложение о всеобщем штрафе, ведь правила для водителя — это ПДД. Он должен иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто и ОСАГО, ни о каком пропуске в Правилах дорожного движения речи нет. Введенных ранее составов (статьи 20.6.1 и 6.3 КоАП) за нарушение режима повышенной готовности достаточно, а штрафы с камер незаконны, полагает он.

Общественники вообще считают, что в период пандемии надо не ограничивать, а наоборот — стимулировать передвижение на личном транспорте, временно отменяя штрафы и плату за парковку. Это сейчас самый безопасный вид транспорта, а выходит, что людей таким образом загоняют в общественный транспорт, где они могут с большей вероятностью заболеть коронавирусом.

В Москве автоматическая проверка цифровых пропусков стала действовать с 22 апреля.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС