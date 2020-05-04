Volkswagen объявил дизайн-конкурс среди всех желающих

Финалисты приглашаются в Вольфсбург, проект победителя реализуется в масштабном макете.

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Компания Volkswagen запустила в Инстаграм конкурс для всех желающих поработать на дизайном Volkswagen ID.3 образца 2050 года, предлагая таким образом заглянуть в отдаленное будущее первой полностью электрической модели Volkswagen, первое поколение которой начали собирать в прошлом году на заводе в Цвиккау. Об этом в официальном аккаунте бренда @volkswagen_de заявил главный дизайнер Клаус Бишофф.

«За последние несколько лет в социальных сетях сложилось уникальное сообщество дизайнеров. С помощью нашего конкурса мы намерены начать диалог с этой аудиторией, — отметил Бишофф. В компании считают, что штатные дизайнеры, мыслящие на 12 лет вперед и работающие над засекреченными проектами, не имеют возможности активно впитывать идеи извне, от специалистов, не работающих в компании.

Конкурс должен стать отличной возможностью для марки получить свежие идеи, а для независимых дизайнеров — заявить о себе и получить профессиональную обратную связь от департамента дизайна Volkswagen. Чтобы принять в конкурсе участие, достаточно загрузить фото своего макета по теме «Volkswagen ID.3 2050 года» и пометить пост хэштегом #VolkswagenDesign2050 — это автоматически добавляет проект к участию. Проекты будут принимать к рассмотрению до конца мая.

Клаус Бишофф будет лично определять тройку лучших и пригласит этих авторов в Вольфсбург, а макет-победитель изготовят на 3D-принтере в масштабе 1:4.