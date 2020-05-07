Сегодня, в 11:23 В Mercedes-Benz, Porsche и Nissan обнаружено нелегальное ПО Власти Южной Кореи оштрафуют компании Mercedes-Benz, Porsche и Nissan за мошенническое программное обеспечение в автомобилях с дизельными двигателями.
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Министерство окружающей среды Южной Кореи намерено оштрафовать Mercedes-
Benz, Nissan и Porsche — у 14 моделей компании с дизельными моторами было обнаружено нелегальное программное обеспечение, влияющее на объемы вредных выбросов.
Транспортные средства, проданные компаниями в период с 2012 по 2018 годы, будут отозваны. Если их программное обеспечение не переустановят, то регистрация автомобилей будет аннулирована.
Самый большой штраф получит Mercedes-Benz — 77,6 млрд вон (около 4,7 млрд рублей), в то время как Porsche и Nissan будут оштрафованы на 1 млрд вон (примерно 60 млн рублей) и 900 млн вон (около 54 млн рублей).
Штраф Mercedes-
Benz станет самым крупным из наложенных на автопроизводителя в Южной Корее. До этого, в ноябре 2015 года, рекордную сумму выплатил концерн Volkswagen — 14,1 млрд вон (примерно 850 млн рублей).
Среди 37 154 автомобилей Mercedes-Benz, которые подлежат отзыву, — модели C 200d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC и ML 250 BlueTEC 4MATIC. Компания Nissan должна отозвать 2293 кроссовера Qashqai с незаконным программным обеспечением, а Porsche — 934 кроссовера Macan S Diesel.
Представительство Mercedes-Benz в Южной Корее опубликовало заявление, опровергающее обвинения и указывающее на то, что у правительства страны нет претензий ни к одной новой модели:
«У нас есть технологические и юридические основания для использования данного программного обеспечения».
Тем временем было обнаружено, что некоторые из протестированных моделей Mercedes-
Benz выбрасывают в атмосферу в 13 раз больше загрязняющих веществ ( NOX), чем разрешено по закону (не более 0,08 г/км), в то время как выбросы Qashqai и Macan, соответственно, в 10 и 1,5 раза грязнее положенного. Убытки Volkswagen в результате дизельгейта (дизельного скандала) составили невероятную сумму денег — на них можно было купить десяток именитых футбольных клубов. Фото: Daimler AG
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