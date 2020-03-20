Посчитаны убытки VW от дизейльгейта. На них можно купить 10 «Реалов»

За аферу предстоит расплачиваться еще в этом и в следующем году.

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Центральный офис Volkswagen озвучил потери, принесенные концерну дизельгейтом. Общая сумма ущерба составит 31,3 млрд евро, пишет Reuters, причем штрафные санкции будут действовать и в следующем году: отток денежных средств из компании составит 2,9 млрд евро в 2020 году и ещё 1,2 млрд евро в 2021-м.

В 2015 году компания Volkswagen была уличена в сокрытии уровня токсичных выбросов дизельного топлива на своих автомобилях. Программное обеспечение и специальные устройства, снижающие показатели, были установлены производителем на 11 миллионов автомобилей Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с дизелями EA189. Компании пришлось ремонтировать, а в ряде случае выкупать машины у владельцев.

Несколько топ-менеджеров компании были арестованы, некоторые из них уже получили тюремные сроки.

На сумму убытков в 2018 году можно было бы купить 10 футбольных команд «Реал» (Мадрид), если верить оценке Forbes.

В марте 2020 года компания Volkswagen, как и другие производители, остановила европейские заводы из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance/TASS