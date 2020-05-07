Известны все подробности о новом кроссовере Skoda Enyaq iV

Полностью электрическая модель пойдет в серию уже в этом году.

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Чешская компания на пороге запуска в серию электромобиля, который по функционалу должен быть сравним с обычным автомобилем. Skoda Enyaq iV не только продолжает линию продающегося в Европе электрического ситикара Citigoe iV, но и служит своеобразным подтверждением серьезности намерений, заявленных в прошлогоднем концепте Skoda iV. По размерам колесной базы концептуальное кросс-купе и готовящийся стать серийным «паркетник» совпадают — 2765 мм.

В основе электромобиля лежит модульная платформа MEB. Габариты Enyaq iV составляют 4648 х 1877 х 1618 мм, то есть новинка крупнее компактного кроссовера Karoq и немного недотягивает до Kodiaq, представляющего среднеразмерный сегмент. А вот багажное отделение скромное даже по сравнению с Karoq: у него объем составляет 593 литров, тогда как у Enyaq iV — 585.

Но это детали, а главное, что технические характеристики Enyaq iV будут внушительными. У заднеприводных версий — один электромотор с вариантами мощности 148, 197 или 204 л.с. У полноприводных же каждая ось будет приводиться отдельным электромотором, а суммарная отдача составит 265 л.с. у версии 80X и 306 л.с. у топ-варианта vRS, что позволит ему развивать 180 км/ч, а до сотни разогнаться за 6,2 секунды.

По емкости батареи также будут варианты — 55, 62 и 82 кВт.ч. Для полноприводников предназначена самая большая, способная обеспечить им пробег в 460 км. У простых версий пробег даже солиднее, несмотря на меньшую батарею — около 500 км. До 80% емкости батареи Enyaq iV, благодаря функции быстрой зарядки, сможет зарядиться за 40 минут.

Все цифры носят предварительный характер, но в конце 2020 года электрический «кросс» должен пойти по конвейеру в Млада-Болеславе, а в начале 2021 года выйти в продажу.

России же пока куда ближе обновленный Rapid, продажи которого стартуют после майских праздников.