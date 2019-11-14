Цена самой простой версии — от 792 тысяч.

Материалы по теме Обновленный Skoda Rapid: объявили цены и начали прием заказов

С 16 по 23 мая в 12:00 на официальном сайте и в соцсетях бренда, а также на сайтах или в соцсетях дилерских центров будут появляться видеоролики, раскрывающие характер Skoda Rapid. Таким образом, потенциальные клиенты смогут рассмотреть обновленный автомобиль не выходя из дома. В роликах расскажут об истории модели, дизайне, технологиях, продемонстрируют багажник и салон, расскажут об оснащении, системах безопасности и помощниках водителю.

А уже после майских праздников клиенты Шкоды смогут увидеть обновленный лифтбек вживую: первые экземпляры модели появятся в дилерских центрах. Однако из-за пандемии тут все непредсказуемо и будет зависеть от ограничительных мер, принятых в конкретном регионе.

Хотя заявляется о новом поколении модели, речь, строго говоря, идет о фейслифте. Rapid изменился внешне и обзавелся рядом премиальных функций, но построен он на старой архитектуре PQ25, модульная платформа MQB ему пока не досталась. Под капотом также прежние двигатели: атмосферник рабочим объемом 1,6 л (на 90 и 110 л.с.) и турбомотор 1.4 TSI (125 л.с.).

Принимать заказы на обновленный автомобиль начали в марте, цены — от 792 000 рублей. Уже в «базе» у Рапида светодиодные фары со светодиодными ДХО, светодиодные задние фонари и светодиодная подсветка номерного знака, двухспицевое рулевое колесо, индикатор давления воздуха в шинах, а также фронтальные подушки безопасности. Есть аудиосистема c 6,5-дюймовой диагональю дисплея и четырьмя динамиками, два разъема USB-C (спереди) и розетка 12В в багажном отделении. Топовый автомобиль в исполнении Style обойдется в 1 171 000 рублей.

Какие обновки получил рестайлинговый Rapid , вы подробнее можете узнать из материала нашего автора. Есть и видео.



Фото: Skoda