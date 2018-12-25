Пропускной режим продлен до 31 мая. Надо ли получать новые пропуска?

Волги, которых мы так и не дождались Волга всех поколений несколько десятилетий была главным легковым автомобилем страны — самым престижным из тех, что вообще можно было купить, доступным далеко не всем, а потому особо желанным и даже культовым. Поэтому не только каждую новую Волгу, но и любые изменения уже выпускаемых машин пристально изучали, обсуждали, оценивали. 92-й вместо 95-го: 6 главных вопросов и ответы эксперта Можно ли сэкономить, заливая низкооктановый бензин, поедет ли машина быстрее, что будет с гарантией на автомобиль... — «За рулем» расставляет все точки над i. Китайские светодиодные фары светят как галогенки — правда или ложь? Светодиоды дают некоторое преимущество в дальности. Но не радикальное улучшение света.