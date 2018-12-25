Пропускной режим продлен до 31 мая. Надо ли получать новые пропуска? — журнал За рулем

Пропускной режим продлен до 31 мая. Надо ли получать новые пропуска?

Действие цифровых пропусков продлевается до конца мая, о чем сообщили власти Москвы и Подмосковья.

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В столичном регионе режим самоизоляции продлен до 31 мая 2020 года включительно. Также продолжит действовать и пропускной режим. Ранее цифровые пропуска продлевались по 11 мая включительно и теперь их можно продлить до 31 марта.

«Пропуска для рабочих поездок по Москве будут автоматически продлены до 31 мая в ближайшее время, но не позднее 11 мая. Если рабочий пропуск, оформленный до 30 апреля, не был продлен до 4 мая, срок его действия истек, и в этом случае для поездок по городу необходимо оформить новый пропуск. Система оформления цифровых пропусков работает в штатном режиме и готова к наплыву пользователей, желающих получить новые пропуска в связи с выходом на работу», — дали объяснение ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий Москвы.

Аналогичные меры предприняло и правительство Московской области. В постановлении губернатора Андрея Воробьева говорится:

«Цифровые пропуска <...> со сроком действия до 11 мая 2020 года продолжают действовать до 31 мая 2020 года (включительно)».

Если пропуск не продлевался до 11 мая, то для поездок на работу необходимо оформить новый. Что касается пропусков, оформленных по служебному удостоверению, то для их продления не нужно предоставлять дополнительные данные или вносить изменения в ранее предоставленные сведения.

Разовые пропуска выдаются в прежнем режиме.

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Фото: EPA/TASS

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