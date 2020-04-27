Как передвигаться между регионами на автомобиле: ГИБДД дала разъяснения

Главная рекомендация — проверяйте информацию буквально перед поездкой.

Вопросы, связанные с движением транзитного транспорта через регионы в условиях осложнения эпидемиологической обстановки, постоянно поступают в ГИБДД, и ведомство решило выступить с официальными разъяснениями.

В большинстве регионов на проезд транзитного транспорта сейчас ограничений нет. Заградительные меры вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов.

Поэтому ГИБДД рекомендует водителям внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет их маршрут. Обычно здесь же публикуются схемы проезда или объезда.

Ситуация меняется настолько быстро, что перепроверять информацию нужно непосредственно перед поездкой.

При себе следует иметь не только паспорт и документы на автомобиль, но и, например, справку о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и проч. Если есть возможность, следует взять справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса.

Водителям еще раз напоминают, что поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости.

Ранее нам также разъяснили, что водительские права, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, останутся действительными на период пандемии, пока не будет определен срок их замены.

Фото: Василий Кузьмичонок/ТАСС