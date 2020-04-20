Просроченные права останутся действительными

Пока так, а в перспективе Министерству внутренних дел предстоит определить порядок и сроки замены водительских прав и паспорта гражданина.

Материалы по теме Имя в правах и в паспорте написано по-разному. Будут проблемы?

Владимир Путин подписал указ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», благодаря которому остаются действительными паспорта и водительские права россиян, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Как говорится в документе, это сделано в рамках статьи 80 Конституции Российской Федерации (по ней президент, в том числе, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов госвласти) с целью предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. То есть, чтобы люди реже выходили на улицу, в том числе для оформления документов гражданско-правового характера.

В указе главы государства также говорится, что сроки и порядок замены водительских прав и паспорта гражданина предстоит определить Министерству внутренних дел Российской Федерации.

Данный указ вступил в силу с 18 апреля 2020 года.