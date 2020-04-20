Следить за нарушителями пропускного режима будут видеокамеры

Причем штраф в столице будет приходить с каждой камеры, фиксирующей нарушителя, поэтому за день можно нарваться на баснословную сумму.

В Москве из-за неблагоприятной ситуации в связи с пандемией коронавируса пропускной режим продлили до 1 мая. В минувшие выходные было объявлено о дополнении мер, введенных с 15 апреля. Напомним, начиная с этой даты всем гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь цифровой пропуск.

Дополнения внесены следующие: если цифровой пропуск для передвижения на автомобиле был получен до 21 апреля 2020 г. и при его оформлении не были указаны сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства (не путать с регистрационным знаком) или были допущены ошибки, чтобы продолжить его использование, необходимо дополнить или откорректировать сведения.

Контролировать пропускной режим и выявлять автомобилистов-нарушителей будут камеры фото- и видеофиксации, а также Дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Владельцы таких транспортных средств будут оштрафованы, причем сколько раз машину, на которую не оформлен пропуск, зафиксирует видеокамера, столько штрафов и придет, рассказал ТАСС источник в МВД. Если же автомобиль остановит сотрудник ГИБДД и у водителя не окажется пропуска, машину могут отправить на штрафстоянку. Однако сделают это в случае повторной остановки водителя-нарушителя.

Для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты «Тройка», «Стрелка», месячный проездной, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Их номера необходимо включить в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Остальные виды проездных на время пропускного режима недействительны, но неиспользованные поездки сохранятся. Для передвижения на такси пассажиру также нужно будет заполнить все данные и получить буквенно-числовой код, который можно будет предъявить при поездке.

Также в столице появится новый вид цифровых пропусков — для волонтеров, без ограничения числа поездок. Чтобы получить такой пропуск, волонтеры должны оформить личный номер в ГБУ «Мосволонтер».

Грузовые автоперевозки будут осуществляться по ранее выданным стандартным разрешениям и пропускам, для них решено ничего не менять, чтобы гарантировать стабильность снабжения города продовольствием и медикаментами.