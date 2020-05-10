Пропуска по СМС отменяются

Оформление цифровых пропусков, дающих право на передвижение на автомобиле и общественном транспорте, через СМС будет невозможно в Москве с 12 мая 2020 года.

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О закрытии СМС-сервиса оформления цифровых пропусков в Москве с 12 мая сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации», — объяснил РИА «Новости» Лысенко.

Таким образом, с 12 числа оформить пропуск для передвижения по Москве можно будет только через сайт nedoma.mos.ru или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Как рассказал Лысенко департамент фиксирует попытки зараженных коронавирусом людей получить цифровой пропуск. Такие пропуска аннулируются — людям, находящимся на карантине, ни в коем случае нельзя выходить на улицу, чтобы не способствовать распространению болезни, напомнил чиновник.

Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано 209 688 случаев заболевания коронавирусом. Из-за новой болезни умерли 1723 человека. Но 34 306 пациентов уже выздоровели. Большинство случаев заболевания было зарегистрировано в Москве — 109 700. Выздоровели 10 259 человека и 1068 скончались.

Какие автомобили чаще других нарушают пропускной режим? Ответ вы найдете здесь.

Фото: ТАСС