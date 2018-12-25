Эти машины чаще всего нарушают пропускной режим. Топ-5

Cтоличный Дептранс дал немного статистики по нарушителям.

По данным Дептранса, опубликованным в ведомственном Telegram-канале, больше всего нарушений с момента введения пропускного режима было у водителей с регистрационными знаками следующих регионов: Москва — 50,3% (что очевидно), Московская область — 22,7% (что тоже понятно), Тверская область — 1,2%, Владимирская область — 1,2%, Тульская область — 1,1%.

Собственники автомобилей-нарушителей были зарегистрированы в следующих федеративных округах: Центральном — 83,7%, Приволжском — 6,1%, Южном — 5,3%, других — 5%.

По маркам: больше всего нарушений допускали водители Hyundai и Kia (по 7%), Volkswagen (5,9 %), Toyota (5,6%) и Mercedes-Benz (5,2%).

Ведомство напоминает, что перед выездом водителям обязательно нужно проверить наличие автомобиля в базе, даже если пропуск оформлен по всем правилам.

В регионах России, в зависимости от эпидемиологической обстановки, сегодня могут действовать собственные ограничения.

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»