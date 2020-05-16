Сегодня, в 8:00 Самый длинный в мире лимузин — вы такое видели когда-нибудь? Простояв десятилетия на стоянке и почти сгнив, лимузин Cadillac Eldorado, наконец, снова заинтересовал владельца.
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Созданный в 1990-х годах Джеем Орбергом на базе Cadillac Eldorado 1976 года выпуска, лимузин «Американская мечта» был официально признан самым длинным автомобилем в мире, а рекорд занесен в Книгу мировых рекордов Гиннесса. Длина лимузина от бампера до бампера составляет 30,5 метров.
Огромный автомобиль имел 26 колес и два двигателя — спереди и сзади: в нем нет ни сложного карданного вала и тоннеля в полу, идущего через весь салон. Лимузин также оборудован лужайкой для гольфа, гидромассажной ванной, бассейном с доской для прыжков в воду и вертолетной площадкой.
Однако за 20 лет простоя на парковке Cadillac Eldorado 1976 года едва не рассыпался на части. Технический учебный музей Autoseum из штата Нью-Йорк планирует восстановить лимузин с помощью студентов. Финансирование проекта будет вестись за счет пожертвований.
Для транспортировки «Американская мечта» была распилена на две части и частично погружена на эвакуаторы. Надеемся, что студенты Autoseum смогут воссоздать его, а также вернуть бассейн и вертолетную площадку.
Реставрационные работы должны закончиться к весне 2021 года, после чего автомобиль станет выставочным экспонатом.
Это не единственный особенный лимузин на планете. Существует еще монстр-лимузин на огромных колесах. Фото: Autoseum
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