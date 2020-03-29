Внедорожный монстр-лимузин: такого вы еще не видели!

Монстр-траки весьма популярны на юге США. Их делают на базе разных автомобилей, но никогда прежде для этого не использовался лимузин.

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Популярный лимузин Lincoln Town Car на огромных колесах? «Почему бы нет?» — отвечает Джордон Фостер из Орегона (США), построивший один из самых необычных монстр-траков.

На создание автомобиля у Джордона ушло всего три месяца. Машина получилась, пожалуй, слишком высокой и длинной для повседневного использования: на ней сложно подъехать к фаст-фуду и нужно два парковочных места на стоянках магазинов. Радиус поворота монстр-лимузина — как у круизного лайнера, а управлять им не так-то просто, в том числе из-за поперечной раскачки.

Но для поездок на природу лучше автомобиля не найти. Кроме того, на крыше автомобиля есть огромная площадка для проведения праздников на открытом воздухе. Правда, забираться на нее приходится по неудобной лестнице наподобие пожарной.

Монстр-лимузин оснащен шинами военного образца диаметром 53 дюйма, пневматической подвеской и видеокамерами спереди и сзади, без которых водитель просто не видит дорогу.

Как заявил Джордон Фостер, на создание монстр-лимузина у него ушло менее 10 000 долларов (менее 800 000 рублей), включая стоимость самого лимузина, в который он теперь буквально влюблен.

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Фото, видео: Youtube